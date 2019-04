Ghost Recon Wildlands: annunciato Operazione Oracle, nuovo contenuto della storia

Ubisoft annuncia Operazione Oracle, un nuovo arco narrativo con due missioni gratuite per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands che sarà disponibile dal 2 maggio per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Giocabile in single player o in cooperativa, Operazione Oracle vedrà i Ghost impegnati nella missione di salvataggio di un ingegnere della Skell Tech tenuto in ostaggio dalla Unidad. Ma quella che in apparenza sembra la tipica missione di salvataggio si trasformerà presto in qualcosa di più grande. Dimenticate ciò che sapete su nemici e alleati non appena incontrerete Cole D. Walker, un leader del team Ghost interpretato da Jon Bernthal.

Operazione Oracle arriva dopo due anni di supporto post-lancio per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e segue la conclusione dell’Anno 2, che ha introdotto quattro importanti aggiornamenti gratuiti al gioco, espandendo ulteriormente l’universo di Ghost Recon.

Inoltre, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands sarà giocabile gratuitamente dal 2 al 5 maggio su tutte le piattaforme, consentendo agli utenti di accedere alla versione completa del titolo, che comprende Operazione Oracle. I giocatori potranno precaricare il gioco dal 1 maggio su Uplay PC e PlayStation 4, prima dell’inizio del weekend gratuito. In caso di acquisto, tutti i progressi saranno trasferiti nella versione completa del titolo.