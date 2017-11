Ghost Recon Wildlands: disponibile la patch con il supporto a Xbox One X

La nuova patch dicon il supporto aè ora disponibile per il download. Tra le altre cose, l'update apporta anche alcuni accorgimenti per la Campagna e per la modalità PvP.

Il supporto a Xbox One X include i seguenti miglioramenti tecnici:

Incrementata la dimensione della cache per le texture, garantendo così tempi di caricamento più brevi

Incrementata la distanza alla quale gli oggetti e i dettagli del terreno iniziano ad apparire

Migliorata la definizione delle texture del terreno grazie al filtro anisotropico

Aumentata la risoluzione delle texture del terreno

Temporal antialiasing migliorato per ridurre gli effetti di ghosting

Incrementato il tessellation factor del terreno

Nuovi dati settati ad alta risoluzione per le decalcomanie del terreno, vale a dire più dettagli per pozzanghere e impronte

Oltre a migliorare la resa visiva sulla nuova console Microsoft, la patch apporta alcune modifiche al comparto PvP e alla Campagna di Ghost Recon Wildlands. Il changelog completo dell'update può essere letto a questo indirizzo.

