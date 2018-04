Ghost Recon Wildlands è giocabile gratis su Steam per tutto il weekend

Per festeggiare l'arrivo dell'Anno 2 e la Special Operation 1 con protagonista Sam Fisher, Ubisoft ha deciso di promuovere b>Ghost Recon Wildlands con un Free Weekend su PC, attivo da oggi e fino al 15 aprile.

Il gioco è disponibile su Steam per il download gratuito, utilizzabile liberamente e senza limitazioni per 48 ore, per tutto il weekend inoltre sarà possibile acquistare Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands al prezzo di 19,79 euro in edizione Standard e 23,09 euro in edizione Deluxe.

Fai squadra con 3 amici in Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e gioca allo sparatutto militare definitivo dentro un grande, pericoloso e reattivo open world. Puoi anche giocare in PvP in combattimenti tattici 4v4 basati sulle classi: Ghost War.

Distruggi il cartello

In un futuro prossimo, la Bolivia è sotto il controllo del Santa Blanca, uno spietato cartello della droga ingiusto e violento. Il suo obiettivo è creare il più grande narco-stato della storia.

Diventa un Ghost

Crea e personalizza il tuo Ghost, con armi e attrezzature. Scopri una libertà di gioco totale. Guida la tua squadra per distruggere il cartello, da solo o con un massimo di tre amici.

Esplora la Bolivia

Viaggia nel più grande mondo aperto di Ubisoft. Scopri la suggestiva e sfaccettata natura selvaggia, viaggiando sulle strade, sui sentieri sterrati, in aria e per mare, con oltre 60 veicoli diversi.