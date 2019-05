Ghost Recon Wildlands giocabile gratis nel weekend; preload già disponibile su PC e PS4

Per festeggiare il lancio di Operazione Oracle fissato per domani 2 maggio, Ubisoft ha deciso di fornire l'opportunità a tutti i giocatori di provare l'esperienza completa di Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.

Il titolo sarà giocabile gratuitamente dal 2 al 5 maggio su tutte le piattaforme, e includerà anche il nuovo contenuto gratuito. Per consentire ai giocatori di arrivare preparati all'evento, oggi 1° maggio Ubisoft ha fornito la possibilità di pre-scaricare il gioco. Mentre vi scriviamo, è già attiva su PlayStation 4 e PC: sulla console di Sony è richiesto il download di 64,83 GB di dati, mentre su PC (via Uplay) bisogna scaricarne 60,69 GB. In caso di acquisto della versione completa, tutti i progressi saranno trasferiti nella versione completa di Ghost Recon Wildlands.

Operazione Oracle includerà un nuovo arco narrativo con due missioni gratuite giocabili in single player o in cooperativa. I Ghost saranno impegnati nella missione di salvataggio di un ingegnere della Skell Tech tenuto in ostaggio dalla Unidad, che si trasformerà presto in qualcosa di ben più complesso. Per l'occasione, i giocatori potranno fare la conoscenza di Cole D. Walker, un leader del team Ghost interpretato da Jon Bernthal (The Punisher, The Wolf of Wall Street).