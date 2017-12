Ghost Recon Wildlands: modalità ranked e due classi inedite con il nuovo update per il PvP

si è oggi aggiornato con una nuova patch.va così ad arricchire il comparto PvP del suo sparatutto in terza persona introducendo la modalità ranked e due nuove classi utilizzabili.

Oltre a questo, l'aggiornamento, intitolato Jungle Storm, include quattro nuove mappe per le modalità Eliminazione e Uplink, nuove armi e altre aggiunte legate sia al PvP che al PvE. Il tutto è mostrato nel trailer pubblicato di recente da Ubisoft, che vi abbiamo riportato in testata di notizia.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Nelle settimane scorse, Ubisoft ha presentato l'intero programma che intende attuare nel corso del tempo per arricchire costantemente la modalità PvP multiplayer online del titolo. Vi ricordiamo inoltre che il gioco supporta Xbox One X, la console mid-gen di Microsoft.