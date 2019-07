Ghost Recon Wildlands riceverà la modalità gratuita Mercenaries in attesa di Breakpoint

Manca ancora qualche mese al lancio di Ghost Recon Breakpoint, e nell'attesa Ubisoft ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i giocatori ancora attivi su Wildands: stiamo parlando della modalità gratuita Mercenaries, in arrivo domani 18 luglio.

Mercenaries è un'esperienza di gioco PvPvE tutti contro tutti a 8 giocatori. L'obiettivo è quello di chiamare aiuto, raggiungere il punto di estrazione e salire sull'elicottero prima degli altri. La prima fase, la ricognizione, vedrà i partecipanti all'oscuro del punto di estrazione e impegnati a scovare e attivare tre radiotrasmettitori per circoscrivere la zona. Una volta attivati, potranno localizzare con precisione il punto di estrazione e passare alla seconda fase, l'attesa dell'elicottero. All'atterraggio, la posizione del velivolo diverrà nota a tutti i partecipanti della partita. A quel punto, comincerà la terza fase, l'estrazione. Una volta giunti sul punto, i giocatori dovranno riempire una barra per poter salire sull'elicottero, stazionando in un'area ben precisa. La barra avrà dei checkpoint che, una volta raggiunti, non ne faranno diminuire il livello anche nel caso in cui dovessero abbandonare la zona, ad esempio per tendere una trappola agli altri mercenari. Non sarà possibile completare l'estrazione in presenza di altri giocatori nell'area, quindi bisognerà adottare la tattica migliore per tenerli a distanza.

Come ricompensa per il completamento della prima partita di Mercenaries verrà fornito il costume lupo solitario, visibile tra le immagini presenti nella galleria in basso. Inoltre, sarà possibile ottenere delle ricompense basate sul numero di vittorie:

1 vittoria: toppa da mercenario

3 vittorie: pantaloni da mercenario

5 vittorie: gilet pesante da mercenario

10 vittorie: giacca dell'esercito da mercenario

15 vittorie: gilet pesante con spalline rinforzate da mercenario

25 vittorie: zaino da mercenario

La patch di domani 18 luglioriscontrati nelle modalità PVP, Guerriglia e PVE. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito ufficiale del gioco . Ghost Recon Wildlands è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il seguito, Ghost Recon Breakpoint, arriverà sulle medesime piattaforme il prossimo 4 ottobre.