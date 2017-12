Ghost Recon Wildlands: la risoluzione su Xbox One X è fino al 56% superiore a PS4 Pro

In seguito alla recente patch perche ha aggiunto il supporto a, la testata di Digital Foundry è tornata sullo shooter diper un confronto con la diretta rivale

Sebbene il titolo non giri in 4K nativi, gli analisti britannici assicurano che i risultati ottenuti dalla nuova console di Microsoft sono impressionanti, e non solo dal punti di vista della risoluzione. Su Xbox One X, infatti, Ghost Recon Wildlands non solo raggiunge risoluzioni maggiori fino al 56% di quelle di PlayStation 4 Pro, ma eredita tutta una serie di miglioramenti grafici dalla versione per PC.

In altre notizie, lo sparatutto in terza persona di Ubisoft ha da poco ricevuto un aggiornamento che arricchisce l'esperienza PvP con nuove mappe, armi, e altre aggiunte legate sia alla modalità competitiva che quella PvE. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.