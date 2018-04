Ghost Recon Wildlands: Sam Fisher dà l'addio a Snake di Metal Gear

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands sta festeggiando il suo primo anniversario con un evento crossover con Spliter Cell che ha visto il ritorno sugli schermi di Sam Fisher. Ebbene, all'interno di una missione Ubisoft ha pensato bene di piazzare un easter egg dedicato a un altro celebre agente segreto: Snake di Metal Gear.

Come potete osservare nel filmato in apertura, durante una conversazione con Karen Bowman, Sam Fisher fa chiaramente riferimento al personaggio creato da Hideo Kojima: "ormai non esistono più agenti come me...c'era quest'altro tizio comunque...un incursore dell'Esercito, indossava una bandana o qualcosa del genere". A quel punto Karen lo informa del ritiro di Snake: "Ho sentito che si è congedato", e Sam le risponde con un velo di tristezza: "Ah...sono rimasto solo allora...". Ubisoft ha voluto dunque omaggiare Metal Gear rimandando alla "rivalità" che negli anni 2000 ha visto protagonisti i due franchise, salutando un'ultima volta Snake, ormai "in pensione" dopo la separazione di Konami (che ancora è in possesso dell'IP) e Hideo Kojima, il padre e ideatore della serie.

Ricordiamo che Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è disponibile gratuitamente per tutto il weekend su Playstation 4, Xbox One e PC. Una buona occasione per provare la Special Operation I e vedere l'easter egg dal vivo.