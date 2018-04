Ghost Recon Wildlands: trailer e immagini per l'evento crossover con Splinter Cell

Nei giorni scorsi, Ubisoft ha pubblicato un teaser trailer con cui ha annunciato un evento crossover tra Ghost Recon e Splinter Cell, due dei franchise di successo di Tom Clancy trasposti nel mondo videoludico dalla casa francese.

All'interno di Ghost Recon Wildlands, dunque, sarà possibile prendere parte a "The Call - Special Operation", una missione speciale dedicata a Splinter Cell, apprezzata serie stealth il cui ultimo esponente risale a Blacklist. Come rivela il publisher, il compito del giocatore sarà fermare una talpa della CIA entrata in contatto con Santa Blanca, cartello della droga situato in Bolivia.

La missione sarà live dal 10 aprile, affrontabile in solo o in co-op fino a 4 giocatori, e saprà dimostrarsi come una delle missioni più difficili mai affrontate dai Ghost. La missione segnerà anche il debutto di una nuova classe, la "Echelon Assault Class", tramite cui sarà possibile ottenere accesso alla SC-4000 Assault Rifle e ad uno speciale strumento in grado di far scorgere i nemici attraverso muri e ostacoli, purché questi siano posizionati a corto raggio. Confermato infine l'arrivo di una nuova modalità, in cui i giocatori dovranno catturare e mantenere gli obiettivi entro un tempo limite. La modalità introdurrà cinque nuove mappe.

Fra le ricompense previste per il completamento della missione troviamo nuove mine di prossimità, uno speciale costume proveniente da Splinter Cell e l'ottenimento degli iconici visori notturni di Sam Fisher. Rispettivamente in cima e in calce all'articolo potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer e ad una galleria di immagini pubblicate oggi da Ubisoft. Chissà che, come ipotizzato da alcuni fa, questo evento non sia che il preambolo per il ritorno in grande stile di Splinter Cell, il cui nuovo capitolo potrebbe essere annunciato all'E3 2018.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Interrogata sulla questione, Ubisoft ha ammesso di ritenere al momento improponibile una modalità Battle Royale all'interno del suo tps tattico in terza persona.