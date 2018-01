Ghost Recon Wildlands: Ubisoft annuncia l'aggiornamento Operazioni Estese

annuncia che Operazioni Estese, il terzo più grande aggiornamento gratuito diPvP, sarà disponibile da domani 25 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In linea con gli obbiettivi del team di sviluppo di espandere le possibilità in Ghost War, l’aggiornamento aggiunge delle nuove mappe esclusive assieme a una nuova modalità di gioco: Estrazione.

Nella nuova modalità Estrazione un team si occuperà di localizzare e scortare uno dei due obbiettivi ad alto rischio fuori dalla zona di conflitto, l’altra squadra invece dovrà lavorare per fermarli e proteggere il luogo dell’ostaggio. Al fine di mantenere l’ostaggio in vita e vincere il round, sarà fondamentale preparare una strategia adeguata e fare le decisioni giuste.

La modalità Estrazione porta anche due nuove mappe esclusive, “Istituto” e “Garage”, che spingeranno i giocatori ad adattare il loro stile di gioco e elaborare nuove tattiche. Entrambe le mappe sono disponibili sia per le Partite Veloci che per la modalità Classificata.

Operazioni Estese include inoltre nuovi equipaggiamenti sia per il gioco base che per le modalità PvP. Per tutte le informazioni sull’aggiornamento potete visitare il sito ufficiale.

Ghost Recon: Wildlands è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.