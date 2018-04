Ghost Recon Wildlands: Ubisoft ha svelato tutte le novità dell'Anno 2, al via il 10 aprile

Ubisoft annuncia cheotterrà un secondo anno di contenuti post-lancio gratuiti sia per la campagna che per il PvP di. Il primo aggiornamento principale,, sarà disponibile dal 10 aprile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.

L’Anno 2 di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands continuerà a fornire un importante supporto post-lancio con quattro aggiornamenti principali e gratuiti chiamati Special Operation, ciascuno dei quali includerà un nuovo tema, aggiornamenti per la campagna PvE con missioni gratuite e sfide speciali dotate di ricompense esclusive, aggiornamenti per l’esperienza PvP 4v4 di Ghost War, oltre alle principali caratteristiche richieste dalla community.

Il primo aggiornamento, Special Operation 1, sarà disponibile dal 10 aprile e includerà:

è la principale caratteristica richiesta dalla community e consentirà ai giocatori di personalizzare i completi del proprio compagno di squadra con tutti gli oggetti sbloccati per il rispettivo personaggio. Aggiornamento PvP : una nuova modalità di gioco chiamata “Sabotaggio” con cinque mappe esclusive, la prima delle sei nuovi classi PvP per l’Anno 2, oltre a nuovi vantaggi e armi.

Special Operation I includerà anche tutti i contenuti pianificati per gli Aggiornamenti 5 e 6 in base al programma di update dell’originale Ghost War.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato il Pass dell’Anno 2 di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands che offre sette giorni di accesso anticipato a tutte le sei nuove classi dell’Anno 2 di Ghost War, un esclusivo pacchetto di personalizzazione e otto casse da battaglia (quattro casse Special Ops e quattro casse Ghost War) per personalizzare ulteriormente i giocatori nel gioco principale e in Ghost War. Il Pass dell’Anno 2 di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands sarà disponibile in formato digitale per 29,99€.

Dal lancio di Ghost Recon Wildlands a marzo 2017, lo studio Ubisoft di Parigi ha rilasciato 13 aggiornamenti, tra cui Ghost War, la modalità PvP 4v4, oltre all’evento speciale The Predator e molti altri aggiornamenti all'esperienza di gioco principale. Con più di 10 milioni di giocatori in tutto il mondo, il team di sviluppo di Ghost Recon Wildlands è costantemente impegnato a supportare il gioco offrendo nuovi contenuti gratuiti e miglioramenti costanti all'esperienza principale.