Ghost Recon Wildlands: l'update Extended Ops introdurrà le casse premio

ha annunciato che il prossimo aggiornamento di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands , Extended Ops, introdurrà le loot box all'interno del gioco. Le casse premio includeranno nuovi oggetti cosmetici da utilizzare sia nella Campagna che nel multiplayer.

Extended Ops uscirà su tutte le piattaforme come aggiornamento gratuito e introdurrà le casse da battaglia, vale a dire le nuove loot box di Ghost Recon Wildlands. Gli sviluppatori assicurano che il sistema non avrà nessun impatto sulle meccaniche di gioco o sui progressi dei giocatori, dal momento che all'interno delle casse saranno contenuti soltanto oggetti cosmetici.

Tutti i giocatori riceveranno in regalo una cassa Spec Ops ed una Ghost War, entrambe riscattabili tramite l'Ubisoft Club. Le casse Ghost War, in particolare, conterranno al loro interno armi esotiche (versioni ridecorate di armi già presenti nel gioco, con le stesse statistiche), oggetti di personalizzazione e una nuovissima collezione di skin esclusive chiamate Icone.

Gli oggetti di personalizzazione che troverete nelle loot box potranno essere utilizzati sia nella Campagna che in Ghost War. Ricordiamo che le casse da battaglia saranno disponibili nel negozio al prezzo di 400 crediti Store (ogni cassa contiene 3 oggetti che non sono già in vostro possesso)