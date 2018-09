Ghost Recon Wildlands: weekend gratuito su PC, PS4 e Xbox One al via il 20 settembre

Ubisoft ha annunciato il weekend gratuito di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands che si terrà dal 20 al 23 settembre su PlayStation 4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, e su PC Windows.

Durante il weekend gratuito i giocatori avranno accesso a tutti i contenuti del gioco base, oltre che al PvP Ghost War e a speciali missioni PvE a tema. Coloro che sono interessati ad acquistare il gioco dopo il weekend gratuito potranno scegliere tra due nuove edizioni, Anno 2 Gold Edition e Ultimate Edition, entrambe disponibili da oggi.

In aggiunta al gioco base, la Ultimate Edition includerà:

Il season pass Anno 1, che include le due espansioni maggiori Narco Road e Fallen Ghosts.

Il season pass Anno 2, che garantisce una settimana di accesso anticipato a tutte e sei le classi PvP di Ghost War Anno 2 e a speciali pacchetti di equipaggiamento.

Altri benefici esclusivi tra cui armi speciali e accessori, 4 Casse da Battaglia, 1 Pacchetto Punti Abilità, 1 Pacchetto Risorse e 1 Incremento XP Lungo.

La Anno 2 Gold Edition includerà il gioco base e il season pass Anno 2. A partire da oggi e fino al 2 ottobre, varie edizioni, tra cui le nuove Anno 2 Gold e Ultimate, verranno scontate fino al 60%. Oggetti di merchandise Ghost Recon Wildlands selezionati saranno inoltre disponibili nello store online di Ubisoft scontate fino al 75%.

In aggiunta a queste novità e all'imminente weekend gratuito, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands lancerà a breve l'Aggiornamento 16. Intitolato Operations & Maintenance, l'Aggiornamento 16 migliorerà la qualità della vita complessiva all'interno del gioco e includerà un update al Season Pass Anno 2: ai possessori del pass sarà offerto un nuovo pacchetto di oggetti con ogni futuro aggiornamento. L'update gratuito conterrà inoltre la nuova modalità Mood Matchmaking, che permette ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza cooperativa specificando il proprio "umore" tramite le preferenze e le opzioni nella creazione delle squadre PvE, sia nel gioco principale che in Ghost Mode. In questo modo sarà più facile trovare altri giocatori che condividono gli stessi obiettivi.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Anno 2 continuerà a espandere l'universo di Tom Clancy's Ghost Recon con aggiornamenti principali gratuiti Special Operation. Ognuno di essi avrà un tema unico, update alla campagna PvE con speciali missioni libere, sfide con ricompense esclusive, aggiornamenti per l’esperienza PvP 4v4 di Ghost War e feature richieste dalla community. Il team è impegnato a supportare il gioco offrendo nuovi contenuti gratuiti e migliorie all'esperienza di base.