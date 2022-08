Ghost Song: il metroidvania sci-fi arriva a novembre su PC, console e Game Pass

Nella cornice della Gamescom 2022 di Colonia, i ragazzi di Old Moon annunciano in video la data d'uscita di Ghost Song, un interessante metroidvania 2D ad ambientazione sci-fi destinato ad approdare su PC, console e al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Prodotto da Humble Games e finanziato dai backer di Kickstarter, Ghost Song ci vede esplorare i pericolosi cunicoli della luna aliena Lorian. I giocatori devono indossare i panni del misterioso guerriero Deadsuit ed esplorare le grotte che si snodano sotto la superficie di Lorian per aiutare il protagonista a ritrovare la memoria e riuscire, nel frattempo, a scoprire quali forze minacciano di spezzare i già compromessi equilibri della biosfera di questo lontano mondo extraterrestre.

Il sottosuolo di Lorian sarà pieno di pericoli e di aree segrete. Progredendo nell'avventura sarà perciò possibile acquisire nuovi equipaggiamenti, abilità avanzate e poteri speciali, seguendo la tipica progressione delle attività, delle sfide e delle battaglie con i boss che caratterizzano da sempre il genere degli action adventure ispirati a Metroid e Castlevania. nel corso della storia sarà inoltre possibile incontrare dei personaggi secondari che condivideranno con Deadsuit i propri racconti di coraggio e resilienza, oltre a numerosi indizi e delle importanti dritte da seguire per "trovare la luce in fondo al tunnel".

Ghost Song è al lancio per il 3 novembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass per chi è abbonato al servizio di Microsoft.