Ghost Song, orrore cosmico su una luna desolata: disponibile ora anche su Xbox Game Pass

È finalmente arrivato il grande giorno di Ghost Song, una promettente avventura in due dimensioni in stile metroidvania sviluppata dallo studio americano Old Moon, qui alla sua opera prima, e pubblicata da Humble Games.

Il titolo è disponibile all'acquisto al prezzo di 19,99 euro praticamente su tutte le piattaforme di gioco principali, ossia PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, oltre che nel catalogo Game Pass per Xbox, PC e cloud.

Nei panni di un Deadsuit appena risvegliatosi da un lungo sonno, dovrete incamminarvi sulla luna desolata di Lorian in cerca di risposte tra antichi misteri e orrori cosmici. Durante l'avanzamento acquisirete nuove armi e abilità, le quali vi permetteranno di accedere a nuove aree nelle profondità della luna, tra tortuose gallerie aliene e laboratori abbandonati segnati da una storia inquietante. A sbarrarvi il cammino troverete alieni fungini ed essere metallici, che potrete far fuori con un blaster a fuoco rapido, il cui calore è anche capace di potenziare gli attacchi in mischia. Godetevi il trailer di lancio in apertura di notizia per farvi un'idea più precisa su Ghost Song.