Ghost Trick Detective fantasma: il gioco ha una data d'uscita ufficiale

Dopo l'annuncio dello scorso mese che rilevala il ritorno di Ghost Trick su Switch e non solo, nel corso dell'ultimo Capcom Spotlight l'azienda giapponese ha mostrato ancora una volta l'interessante produzione in arrivo nel 2023: Ghost Trick Phantom Detective, creato dall'ideatore della serie di Ace Attorney.

La classica avventura investigativa targata Capcom è pronta a tornare sui lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo SWitch nel corso di quest'anno. Il mistery game per eccellenza ha però una data d'uscita: 30 giugno 2023.

Nel corso del breve trailer di presentazione, scorgiamo alcune fasi di gioco che getteranno l'utente nel bel mezzo di un'avventura che vedrà coinvolto un uomo di nome Sissel colpito a morte. Egli si risveglierà come anima, perdendo la propria anima e la propria vita. Proprio a partire da questo semplice incipit narrativo, Sissel sarà chiamato a scoprire i segreti che si celano dietro la sua misteriosa morte.

Inoltre, Sissel sarà in possesso di due abilità di base: possedere gli oggetti provenienti dal regno dei morti e la manipolazione di nel regno reale. Il tutto richiederà al giocatore di controllare nel modo corretto gli oggetti che permetteranno il prosieguo dell'intera avventura, condita da una grafica retrò che saprà conquistare gli amanti delle produzioni videoludiche di vecchio stampo.

Come segnalato da Capcom, la riedizione del gioco comprende una grafica aggiornata ad alta risoluzione, un frame rate più elevato e un'interfaccia utente ottimizzata. Inoltre, sarà presente anche una nuova funzione "sfide", che sapranno intrattenere i giocatori per diverso tempo. Infine, tutti i brani presenti all'interno del titolo avranno dei nuovi arrangiamenti per l'occasione. Il gioco di Capcom si è mostrato al pubblico in occasione del Capcom Spotlight, ove è stato annunciato un nuovo trailer di Street Fighter 6 e molto altro.