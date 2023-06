Ghost Trick Detective Fantasma sarà in italiano: nuovo video gameplay dal Capcom Showcase

In coincidenza del Capcom Showcase estivo che ha fatto da sfondo al video gameplay con rinvio di Pragmata, il publisher e sviluppatore giapponese ha mostrato un nuovo filmato di gioco in italiano di Ghost Trick Detective Fantasma.

La localizzazione in italiano della remaster HD dell'avventura intrisa di misteri ed enigmi del papà di Ace Attorney viene ulteriormente ribadita dalla pagina Steam di Ghost Trick Detective Fantasma, con tanto di immagini tratte dalle scene di gameplay.

Il ritorno dell'avventura di Shu Takumi sarà foriero di novità, migliorie e ottimizzazioni che andranno ad arricchire l'originale esperienza di gioco del titolo originario. La versione rimasterizzata di Ghost Trick proporrà ad esempio una grafica rinnovata e un comparto audio caratterizzato da nuovi arrangiamenti musicali del compositore Yasumasa Kitagawa, con tracce perfettamente sincronizzate con la colonna sonora originaria per garantire un passaggio armonioso tra un brano e l'altro. Il titolo comprenderà anche una nuova Galleria multimediale, accedendo alla quale sarà possibile sfogliare le illustrazioni digitali e scegliere le tracce della colonna sonora.

Il lancio di Ghost Trick Detective Fantasma è previsto per il 30 giugno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A margine dell'evento, Capcom ha inoltre specificato che da oggi, martedì 12 giugno, è possibile scaricare una Demo di Ghost Trick Phantom Detective su Steam, Nintendo eShop, PlayStation Store e Microsoft Store.