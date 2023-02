Ghost Trick Phantom Detective: l'avventura Capcom sta per tornare su Switch, e non solo

Dopo i rumor su una remastered per Ghost Trick comparsi in rete negli scorsi mesi, le voci di corridoio diventano ora realtà: durante il Nintendo Direct di febbraio 2023 Capcom ha confermato che la sua avventura pubblicata originariamente su DS nel 2010 sta per fare il suo ritorno.

Ghost Trick Phantom Detective arriverà non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One (e retrocompatibile ovviamente tramite PlayStation 5 e Xbox Series X/S) nel corso dell'estate 2023. Nessuna data precisa per l'esordio della riedizione su queste piattaforme, ma in ogni caso si tratta di un gradito ritorno: l'originale Ghost Trick si impose infatti su DS come una delle avventure più intriganti e stimolanti della console a doppio schermo di Nintendo, grazie alla presenza di rompicapi ingegnosi ed un'intrigante caratterizzazione di storia e personaggi.

Il gioco è stato mostrato attraverso un video di circa 2 minuti che ha catturato appieno lo stile e le atmosfere di Ghost Trick, pronto ad essere riscoperto dai fan di vecchia data così come da nuove generazioni di giocatori che non ebbero modo di viverlo all'epoca. A questo punto non resta che attendere nel prossimo futuro maggiori chiarimenti da parte di Capcom su quando la riedizione di Ghost Trick Phantom Detective sarà disponibile nel corso dell'estate.