Ghost of Tsushima: nuovo video tra personalizzazione e Kurosawa Mode

I curatori del canale YouTube ufficiale di PlayStation Australia celebrano l'uscita di Ghost of Tsushima con un video che illustra le ampie possibilità di personalizzazione dell'esclusiva PS4.

Il trailer in questione, già intravisto nei giorni scorsi sui social, elogia il lavoro svolto da Sucker Punch per dare agli emuli di Jin Sakai l'opportunità di customizzare l'aspetto del proprio alter-ego e tarare l'esperienza grafica offerta dal titolo seguendo i propri gusti.

Come emerso nelle clip sulla personalizzazione di Ghost of Tsushima, l'ultima opera degli autori della serie di inFamous consentirà agli amanti del genere di sfoggiare diverse armature e di modificare i propri completi per creare set completamente unici. La medesima attenzione per i dettagli la troviamo anche nella Photo Mode, accessibile in ogni momento dell'avventura per catturare l'essenza dell'isola di Tsushima. E che dire allora della splendida Kurosawa Mode di Ghost of Tsushima che promette di donare al titolo l'aspetto di un vecchio film in bianco e nero sui samurai?

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che l'ultima esclusiva PS4 è attesa al lancio per domani, 17 luglio: sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Ghost of Tsushima a firma di Giuseppe Arace.