Ghostbusters: la Ecto-1 della Hasbro in offerta per il Black Friday a meno di 30 euro

La Ecto-1 dei Ghostbusters ispirata alla macchina di Ghostbusters Legacy/Afterlife è ora in offerta su Amazon per il Black Friday, si tratta di un vero e proprio playset completo di accessori, ideale per giocare o per esposizione.

La Ecto-1 dei Ghostbusters prodotta da Hasbro viene fornita con una serie di accessori come blaster, proiettile e trappola mobile per i fantasmi, le ruote sono girevoli, le portiere apribili e il sedile interno è eiettabile, permettendo ai personaggi (non inclusi) di catapultarsi fuori dalla vettura al volo.

"Una nuova generazione di Ghostbusters percorre le strade a caccia di fantasmi. Con la Ecto-1, i bambini possono immaginare di unirsi ai Ghostbusters nella loro prossima missione di acchiappafantasmi. Dalle action figure rétro ai collezionabili di alta qualità ispirati al film Ghostbusters Afterlife, dagli ectoplasmi appiccicosi ai personaggi e ai playset, i giocattoli Hasbro sono una delizia spettacolare per bambini e appassionati di tutte le età!"

Potete comprare la Ecto-1 dei Ghostbusters al prezzo di 28.99 euro invece di 40.13 euro, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, disponibile subito per la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime, così da massimizzare ancora di più il risparmio. Siete pronti per tornare nel mondo dei Ghostbusters?