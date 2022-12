Ghostbusters Rise of the Ghost Lord: l'avventura VR si mostra in un trailer live-action

Dopo il reveal di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord lo scorso ottobre, l'intrigante avventura VR con protagonisti gli Acchiappafantasma è tornata a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2022, attraverso un divertente trailer live-action dotato di gran ritmo.

Il filmato ci permette di avere un assaggio del gameplay e le caratteristiche del gioco pensato interamente per la realtà virtuale, che ci metterà nei panni di un Acchiappafantasmi di San Francisco alle prese con una nutrita schiera di temibili spettri e creature oscure sfuggenti alla cattura. L'avventura prodotta da Sony Pictures Virtual Reality promette non solo tanta azione, ma anche atmosfere molto vicine alla saga cinematografica, con anche la possibilità di giocare in cooperativa assieme ad altri tre utenti.

Ghostbusters Rise of the Ghost Lord è atteso su PlayStation VR2 e Meta Quest 2 nel corso del 2023. Per il momento gli sviluppatori non hanno ancora rivelato dettagli più precisi sulla finestra di lancio per il promettente Ghostbuster in VR annunciato da Mark Zuckerberg in persona al termine del Meta Quest Gaming Showcase di aprile 2022: lo sviluppo sembra procedere al meglio ed il gioco si dimostra sempre più promettente, non resta dunque che attendere di scoprire quando sarà finalmente possibile giocarlo.