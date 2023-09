Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, la caccia ai fantasmi arriva su PS VR2

Con l'arrivo dello showcase di settembre dello State of Play, è giunto il momento di scoprire quello che sarà il futuro delle produzioni in uscita su PlayStation 5 e PlayStation VR2. Le novità prossime a giungere nei lidi di Sony sono parecchie, tra cui il simpatico e travolgente Ghostbusters Rise of the Ghost Lord.

Sviluppato da nDreams per Meta Quest 2, Meta Quest Pro e Meta Quest 3, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord si appresta a giungere anche su PlayStation VR2 nelle prossime settimane. Si avvicina il momento di indossare il proprio zaino protonico per gli utenti Sony. Siete pronti a gestire il vostro quartier generale per diventare i migliori Acchiappafantasmi della storia?

Ghostbusters Rise of the Ghost Lord arriverà il 26 ottobre su PlayStation VR2. Mancano ancora alcune settimane per il suo lancio in pompa magna sull'ultimo visore della realtà aumentata di Sony, ma siete pronti a scoprire ciò che ha da offrire il progetto ideato da nDreams sulle piattaforme di ultima generazione della casa di Tokyo? Dopo che gli spiritelli e i fantasmi di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord hanno infestato Meta Quest, le stesse nefaste sorti toccheranno alla realtà aumentata di PlayStation. Comprerete Ghostbusters Rise of the Ghost Lord su PS VR2? Ditecelo qui sotto nei commenti.