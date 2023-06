Ghostbusters Rise of the Ghost Lord: spiriti, spiritelli e fantasmi infestano Meta Quest

In coincidenza del Meta Quest Showcase 2023, i ragazzi di nDreams hanno mostrato un nuovo video di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, l'avventura VR destinata ad approdare su dispositivi Meta Quest 2, 3 e Pro nei prossimi mesi.

La nuova esperienza interattiva edita da Sony Pictures Virtual Reality ci farà reindossare lo zaino protonico degli Acchiappafantasmi per immergerci in un'avventura in Realtà Virtuale piena di colpi di scena.

Nel corso della campagna sarà possibile utilizzare attrezzature iconiche provenienti dalla serie cinematografica, piazzare trappole per riempire il dispositivo di stoccaggio della base e partecipare a missioni cooperative con un massimo di tre giocatori per lobby, durante le quali avremo a che fare con il Signore dei Fantasmi e il suo esercito di creature disincarnate. Il tutto, nello stile umoristico che caratterizza da sempre le avventure vissute dai personaggi degli iconici film.

La commercializzazione di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord è prevista più avanti nel 2023 su dispositivi in Realtà Virtuale Meta Quest 2,3 e Pro. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto in VR.