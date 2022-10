Ghostbusters Rise of the Ghost Lord svelato: in arrivo su PSVR 2 e Meta Quest 2

Dopo il reveal risalente ad ottobre giunto direttamente tramite un intervento personale di Mark Zuckerberg, è stato definitivamente svelato Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, la nuova esperienza VR con protagonisti gli Acchiappafantasmi.

nDreams è la software house incaricata di realizzare il titolo, che sarà pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality e verrà distribuito su Meta Quest 2 e PlayStation VR 2 nel 2023. I giocatori vestiranno i panni di un Acchiappafantasmi a San Francisco. Luoghi come il Golden Gate Bridge saranno presenti nella campagna, e sarà disponibile sia la modalità single player che la cooperativa. L'obiettivo finale sarà sconfiggere il Signore dei Fantasmi e i suoi servi dalla distruzione di San Francisco.



I dettagli completi sul gioco non sono stati ancora condivisi, ma sappiamo che i giocatori potranno utilizzare e aggiornare "l'equipaggiamento iconico dei Ghostbusters" e personalizzare i propri personaggi. Maggiori dettagli su Rise of the Ghost Lord sono stati rivelati da Kinda Funny come parte di una trasmissione video sponsorizzata.



È stato pubblicato un nuovo trailer del gioco oltre alla key art di Rise of the Ghost Lord, che ci fornisce un'idea su cosa aspettarci in termini di stile e tono dal prossimo titolo Ghostbusters. Lo sviluppatore nDreams aveva già realizzato Far Cry VR: Dive Into Insanity, un gioco in realtà virtuale basato sulla popolare serie sparatutto di Ubisoft.