Ghostbusters Spirits Unleashed: la Ecto Edition porta gli Acchiappafantasmi su Switch

Le attività fantasmagoriche di Ghostbusters Spirts Unleashed riprenderano su Switch nel corso del 2023, conferma IllFonic con il trailer d'annuncio della Ecto Edition del frizzante videogioco multiplayer già disponibile su PC, PlayStation e Xbox dalla fine dello scorso anno.

In questa sua nuova versione, Spirits Unleashed darà modo a tutti i fan della serie di trasformare Nintendo Switch in un'estensione dello zaino protonico. Nei panni degli Acchiappafantasmi, i giocatori dovranno tuffarsi nelle atmosfere di questa saga ormai leggendaria per completare tutta una serie di sfide multigiocatore votate alla cooperativa.

Le innumerevoli citazioni che tratteggiano l'esperienza di gioco fanno da sfondo alle attività di cattura degli 'spiriti, spiritelli e fantasmi' che coinvolgeranno gli appassionati in un ampio ventaglio di battagli all'ultimo ectoplasma. Gli Acchiappafantasmi avranno a disposizione il loro consueto arsenale di strampalati congegni tecnologici, mentre i giocatori che interpreteranno gli spiriti disincarnati potranno accedere a numerose abilità paranormali per terrorizzare i cittadini ed evitare di essere rinchiusi nei dispositivi di stoccaggio.

In attesa di conoscere la data di lancio della versione Nintendo Switch dell'ultima fatica online di IllFonic, vi invitiamo a ricaricare gli zaini protonici e a dare un'occhiata alla nostra recensione di Ghostbusters Spirits Unleashed, con tutte le analisi e considerazioni di Francesco Mocerino sul lavoro svolto dalla software house statunitense su PC, PlayStation e Xbox.