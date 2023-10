Ghostbusters Spirits Unleashed: fantasmi da legare su PC e Switch con la Ecto Edition

L'arrivo degli Acchiappafantasmi di Ghostbusters Spirits Unleashed su Switch si concretizza quest'oggi, giovedì 19 ottobre, con l'approdo del multiplayer asimmetrico di IllFonic sulla console ibrida di Nintendo.

Sempre a partire da oggi, l'esperienza 'caccia o infesta' in multiplayer 4vs1 ideata dal team IllFonic entra nel catalogo di Steam con un'edizione speciale che include diversi contenuti inediti, comepure la possibilità di sfidare gli utenti Epic Store, PlayStation e Xbox tramite il pieno supporto al crossplay su tutte le piattaforme.

Il porting Switch di Spirits Unleashed vanta numerose ottimizzazioni per adattarsi al meglio all'hardware della console ibrida della casa di Kyoto, come la risoluzione dinamica che spazia dai 720p ai 1080p in funzione della modalità di gioco prediletta (docked o portatile) alle prestazioni riviste e corrette per adattarsi ai 30fps.

La Ecto Edition di Ghostbusters Spirits Unleashed, gratuita anche per coloro che hanno già acquistato il multiplayer asimmetrico sugli Acchiappafantasmi, introduce un'espansione narrativa della campagna principale, la Baia dei Pirati di Petey, la Stazione di Galway, delle dotazioni per personaggi ed equipaggiamento e tanto altro. Sempre nella Ecto Edition trovano spazio nuovi accessori e oggetti cosmetici e numerose migliorie per interfaccia e gameplay, oltre all'ectoplasma Overlord in diverse varianti che contribuiscono a renderlo ancora più implacabile. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Ghostbusters Spirits Unleashed.