Ghostbusters Spirits Unleashed: il nuovo gameplay è davvero 'fantasmagorico'!

Pur senza rientrare tra i tanti giochi per Game Pass annunciati dall'ID@Xbox Showcase, Ghostbusters Spirits Unleashed ha comunque allietato gli spettatori con delle scene di gameplay davvero 'fantasmagoriche'.

Nel corso dell'evento di Microsoft, il team di IllFonic ha infatti riacceso gli zaini protonici degli Acchiappafantasmi per darci modo di ammirare alcuni spezzoni di gameplay inediti e offrirci un assaggio della ricca esperienza da vivere in questo multiplayer asimmetrico.

Lo scopo dei giocatori sarà quello di catturare "spiriti, spiritelli e fantasmi" in squadre composte da quattro utenti per lobby, più un quinto partecipante chiamato a interpretare l'ectoplasma infestante. Lo 'stoccaggio' di questo birbaccione disincarnato non sarà affatto semplice, prova ne siano i tanti strumenti adoperati dagli Acchiappafantasmi per tenere a bada i mostriciattoli al seguito dell'ectoplasma a capo dell'infestazione.

Il titolo vedrà la partecipazione (in qualità di personaggi non giocanti) dei leggendari Winston Zeddemore (Earnest Lee Hudson) e Ray Stantz (Dan Aykroyd): grazie ai loro preziosi consigli, e a qualche bella metafora sui plumcake, verremo guidati alla scoperta delle tante attività da portare a termine in una New York mai così infestata.

La commercializzazione di Ghostbusters Spirits Unleashed è attesa per il 18 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Potremmo aggiungere che la prenotazione del gioco dà diritto a un flusso customizzato per lo zaino protonico, a delle personalizzazioni per la divisa da Acchiappafantasmi e all'accesso anticipato a Slimer, ma per evitare di essere 'inzaccherati' preferiamo dirvelo a bassa voce e lasciarvi in compagnia del nostro articolo di approfondimento su Ghostbusters Spirits Unleashed e il livello Prison Map.