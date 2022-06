Ghostbusters Spirits Unleashed: il gameplay del livello Prison Map in esclusiva italiana

Prison Map è il nome del nuovo livello Ghostbusters Spirits Unleashed svelato da Illfonic, lo abbiamo visto in anteprima esclusiva per l'Italia: ve lo raccontiamo.

Esattamente come altre produzioni targate Ilfonic, tra cui Predator Hunting Grounds e Arcadegeddon, anche Ghostbusters Spirits Unleashed offre un'esperienza di gioco in multiplayer asincrono. In questo caso abbiamo quattro acchiappafantasmi alle prese con un singolo avversario che vestirà gli sfuggenti panni dell'ectoplasma.

L'obiettivo della squadra di Ghostbusters è quello di arginare il fantasma e limitare il più possibile la sua irrefrenabile necessità di distruggere tutto ciò che gli capita a tiro. Il livello di infestazione, dato dal caos e dal terrore seminati dal fantasma, sarà indicato tramite una barra a schermo che gli altri giocatori dovranno costantemente tenere d'occhio.

Le atmosfere di Prison Map ci sono parse davvero indovinate e autentiche nei confronti dello stile che caratterizza da sempre il franchise di Ghostbusters, il tutto affiancato da un convincente accompagnamento sonoro. Ricordiamo inoltre che nel gioco appaiono in qualità di NPC anche Winston Zeddemore (Earnest Lee Hudson) e Ray Stantz (Dan Aykroyd), direttamente presi in prestito dai primi due film della serie cinematografica.

In attesa del debutto fissato agli ultimi mesi del 2022 su PC (in esclusiva Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Ghostbusters Spirits Unleashed per tutti gli ulteriori approfondimenti.