Ghostbusters Spirits Unleashed: il nuovo gioco sugli Acchiappafantasmi ha una data

Preparate gli zaini protonici: IllFonic ha appena annunciato la data di lancio di Ghostbusters Spirits Unleashed, il nuovo gioco in multiplayer asimmetrico sugli Acchiappafantasmi sviluppato dagli autori di Arcadegeddon e Predator Hunting Grounds.

A chi si avvicina a questo titolo, ricordiamo che Spirits Unleashed vede gli appassionati dell'iconica IP di Ghostbusters andare a caccia di "spiriti, spiritelli e fantasmi" in squadre composte da quattro giocatori per lobby, con un quinto utente chiamato a interpretare, ovviamente, l'ectoplasma da "stoccare".

Per gli emuli degli Acchiappafantasmi, l'obiettivo finale del match sarà quello di impedire che il fantasma riempia l'indicatore dell'infestazione, una barra che si andrà caricando col passare del minuti in funzione della distruzione arrecata dall'ectoplasma e dai civili che riuscirà a spaventare.

Nell'hub del gioco potremo incontrare in qualità di personaggi non giocanti i leggendari Winston Zeddemore (Earnest Lee Hudson) e Ray Stantz (Dan Aykroyd), ai quali spetterà il compito di guidarci alla scoperta delle tante attività da svolgere per riportare la pace nelle case più infestate di New York e delle aree limitrofe.

Il lancio di Ghostbusters Spirits Unleashed è previsto per il 18 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: il preordine del titolo consente di accedere anticipatamente a quell'inzaccheratore compulsivo di Slimer e a un pacchetto esclusivo che comprende un effetto customizzato per il flusso emesso dallo zaino protonico e delle personalizzazioni aggiuntive per la divisa da Acchiappafantasmi.

Per un approfondimento ulteriore, qui trovate il gameplay del livello Prison Map di Ghostbusters Spirits Unleashed.