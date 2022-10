Ghostbusters: Spirits Unleashed - ora in preordine su Amazon a soli 39,99 euro

Ghostbusters: Spirits Unleashed è un gioco action multiplayer sviluppato da IllFonic. Il rilascio è previsto per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S il giorno 18 ottobre.

Il titolo è preordinabile al prezzo di 39,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X con attiva la "prenotazione al prezzo minimo garantito", che ci permette di risparmiare se il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione. Di seguito i link ai preordini:

Ghostbusters: Spirits Unleashed è un divertente gioco multiplayer perfetto per tutti i livelli di abilità. Gioca nei panni degli Acchiappafantasmi o dei Fantasmi! Quattro Ghostbusters armati di protoni tentano di catturare un fantasma che infesta luoghi unici in battaglie multiplayer asimmetriche (online o offline).

Man mano che i giocatori avanzeranno nel titolo, sbloccheranno modifiche estetiche e potenziamenti sia come acchiappafantasmi che fantasmi per potenziarsi nell'esperienza di gioco. L'aspetto grafico ci regalerà un'esperienza immersiva nell'universo Ghostbusters. Il gioco è un'esperienza 4v1 in cui i giocatori giocheranno come parte di una squadra di nuovi Ghostbusters o di un singolo Ghost, è attivo il cross-play tra tutte le piattaforme. Include la modalità per giocatore singolo online e offline disponibile sotto forma di gioco assistito dall'IA.