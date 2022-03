Ghostbusters Spirits Unleashed: trailer d'annuncio per il gioco multiplayer asimmetrico

Come ricorderete, qualche tempo fa è stata confermata l'esistenza di un nuovo progetto legato ai Ghostbusters. A distanza di qualche mese, il team di sviluppo di Arcadegeddon e Predator Hunting Grounds ha ufficialmente annunciato Ghostbusters Spirits Unleashed.

Come altri prodotti sviluppati da Illfonic, si tratta anche in questo caso di un gioco multiplayer asimmetrico, visto che le partite online vedranno quattro acchiappafantasmi fronteggiare un solo giocatore nei panni dell'ectoplasma. L'obiettivo finale del match sarà quello di impedire al fantasma di riempire l'indicatore dell'infestazione, che andrà caricandosi man mano che la creatura distruggerà lo scenario e spaventerà i civili. Il titolo non sfrutterà solo il brand, ma anche alcuni dei popolari personaggi delle prime due pellicole, visto che nell'hub di gioco potremo incontrare in qualità di NPC i leggendari Winston Zeddemore (Earnest Lee Hudson) e Ray Stantz (Dan Aykroyd).

Il gioco farà il suo debutto nel corso degli ultimi mesi dell'anno corrente e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PC (in esclusiva sull’Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'anteprima di Ghostbusters Spirits Unleashed.