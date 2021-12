Ghostbusters, l'attore che interpreta Winston conferma: è in sviluppo un nuovo videogioco!

Interpellato dagli youtuber di Countdown City Geeks, l'attore Ernie Hudson conosciuto in tutto il mondo per la sua interpretazione di Winston in Ghostbusters ha discusso del successo di Ghostbusters Legacy e si è lasciato scappare un'anticipazione quantomai interessante sul futuro videoludico degli Acchiappafantasmi.

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi interlocutori, Hudson ha candidamente ammesso di aver "appena ricevuto una mail da parte delle persone con cui sto creando un nuovo videogioco. Stanno organizzando la fase di registrazione ma non sono sicuro di chi troverò in studio. So che ci saremo sia io che Danny (Dan Aykroyd, ndr), o almeno credo. Non sono sicuro se anche Billy (Bill Murray, ndr) farà qualcosa. Quindi sì, ci sarà un altro videogioco. Quando lo annunceranno? Non ne ho idea, ma di sicuro qualcosa sta sicuramente accadendo!".

A scanso di equivoci, l'interprete di Winston ribadisce il concetto e spiega che "mi hanno inviato dei prototipi di modelli poligonali con personaggi che dovessero rappresentarmi ingame, ma c'è qualche difficoltà nel modo in cui verrà effettuata la mia ricostruzione digitale. È davvero assurdo pensare a quanto siano bravi nel ricreare ingame Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis, sanno ricostruirli alla perfezione, eppure, quando tocca a me, temo sempre di ritrovarmi nel gioco con il volto e le fattezze di Eddie Murphy!".

Stando agli ultimi indizi raccolti in rete, il nuovo videogioco di Ghostbusters dovrebbe essere sviluppato da IllFonic, come suggerito (neanche troppo velatamente) dallo stesso fondatore della software house americana Raphael Saadiq durante un'intervista concessa a Questlove Supreme nell'ottobre di quest'anno.