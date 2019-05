Ghostbusters The Videogame avvistato in Australia per PC, Xbox, PS4 e Switch

Uscito nel 2009 su PC, PlayStation 2, PSP, Xbox 360 e Nintendo Wii, Ghostbusters The Videogame potrebbe presto tornare su Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 con una edizione rimasterizzata.

La scorsa settimana Ghostbusters The Videogame Remastered è stato avvistato a Taiwan, oggi il gioco è stato inserito nel database della rating board australiana, che lo ha valutato per il mercato PAL. L'annuncio potrebbe dunque essere imminente, o almeno, non troppo lontano.

Ad occuparsi del porting per le piattaforme di attuale generazione sarebbero Mad Dog Games e Saber Interactive, note per titoli come World War Z e NBA Playgrounds. L'annuncio potrebbe arrivare all'E3 di Los Angeles o nei giorni immediatamente precedenti o successivi la fiera americana, nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa online il sito ufficiale del gioco (ancora in costruzione) poi messo offline a tempo record.

Non è escluso, in ogni caso, che dietro al marchio Ghostbusters The Video Game possa nascondersi un titolo inedito, restiamo in attesa di saperne di più.