Ghostbusters in UE, realtà o fantasia? Ecco il corto in-engine realizzato da Sony!

Mentre anche i team di sviluppo di Amazon Games e Netflix guardano con interesse all'Unreal Engine 5, l'apertura della Sony Creators Conference ha portato sul palco dell'evento una suggestiva creazione dedicata agli Acchiappantasmi.

Il mondo di Ghostbusters ha infatti preso vita in un interessante cortometraggio, realizzato utilizzando l'Unreal Engine. Diretto da Jason Reitman, già regista di Ghostbusters: Afterlife, il concept è stato realizzato tramite una joint venture che ha coinvolto i PlayStation Studios, Epic Games, Ghost Corps e Pixomondo. Il tutto è frutto di un solo giorno di riprese e sessioni di motion capture, con un risparmio di tempo incredibile rispetto a quanto possibile con i mezzi cinematografici tradizionali.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il cortometraggio a tema Ghostbusters propone una ricostruzione in chiave iperrealistica della città di New York. A sfrecciare tra i grattacieli della Grande Mela spunta inevitabilmente l'iconica Ecto-1 di Ghostbusters, mentre un temibile omino marshmallow è pronto a seminare il panico tra le vie della metropoli statunitense. In calce, potete invece visionare un ulteriore approfondimento dedicato al dietro le quinte del progetto.



L'esperimento condotto da Sony, PlayStation Studios, Epic Games e Jason Reitman mira a testare le potenzialità derivanti dall'utilizzo di engine videoludici sui set cinematografici.