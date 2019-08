Ghostbusters Video Game: Dan Aykroyd apre i preordini della Remastered con un video!

Gli autori di Saber e i produttori di Mad Dog riescono nell'impresa di far reindossare a quel mattacchione di Dan Aykroyd i panni dell'Acchiappafantasmi per realizzare un video in cui il celebre attore canadese ci invita a prenodate la versione rimasterizzata di Ghostbusters The Video Game.

In questa sua nuova versione, l'action adventure che tante gioie ha regalato nel 2009 a chi è andato a caccia di spiriti, spiritelli e fantasmi su console last-gen (ma anche su PS2 e Wii con uno stile grafico cartoonesco) darà agli amici di Slimer tanti argomenti convincenti per reindossare lo zaino protonico.

Chi vorrà indossare ancora una volta i panni di Ray, Egon, Winston e Peter avrà infatti dalla sua una maggiore distruttibilità ambientale, tante opzioni inedite per la customizzazione e la personalizzazione del proprio alter-ego, l'aggiunta degli innesti modulari per lo zaino da acchiappafantasmi e ventata di freschezza rappresentata dalle texture ad alta definizione, dagli effetti particellari e di illuminazione più evoluti che arricchiranno l'opera sotto il profilo grafico.

Senza divagare ulteriormente per evitare di essere invasi dal pupazzo della pubblicità dei Marsh Mallows, vi consigliamo caldamente di preparare i vostri dispositivi di stoccaggio: la sirena della Ecto-1 di Ghostbusters The Video Game Remastered tornerà infatti a risuonare per le strade digitali di Manhattan dal 4 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.