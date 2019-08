Ghostbusters Video Game: ecco la data di uscita della remaster su PC e console current-gen

Gli autori di Saber Interactive e Mad Dog Games aggiornano la pagina di Ghostbusters: The Video Game Remastered su Epic Games Store per annunciarne la data di lancio ufficiale su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

A voler dar retta agli sviluppatori di Saber e ai produttori di Mad Dog, la versione rimasteriuzzata del'action adventure di culto del 2009 arriverà il 4 ottobre, supporterà la lingua italiana e vanterà diverse migliorie e innovazioni rispetto al titolo originario.

Gli sviluppatori di World War Z promettono infatti di aggiungere nuovi elementi al sistema di gameplay per infondere originalità all'esperienza da vivere in compagnia di Ray, Peter, Egon e Winston, come nella maggiore distruttibilità ambientale e nell'ampliamento delle opzioni di personalizzazione offerte dagli innesti modulari dello zaino protonico. Non mancherà poi il consueto "trattamento di bellezza" caratterizzato da una generosa iniezione di texture ad alta definizione, così come di effetti particellari e di illuminazione evoluti.

Per l'occasione, i colleghi di IGN.com hanno inoltre pubblicato il video gameplay dello scontro con il gigantesco pupazzo della pubblicità dei Marsh Mallows, una delle scene più iconiche della prima, leggendaria avventura cinematografica degli Acchiappafantasmi. Su queste pagine trovate anche il video di annuncio della Remastered di Ghostbusters.