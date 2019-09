Ghostbusters Video Game Remastered: un tuffo nella nostalgia col nuovo gameplay trailer

L'affetto con cui i fan di Ghosbusters ricordano le ore passate nell'universo del videogioco omonimo del 2009 è al centro del nuovo gameplay trailer della futura Remastered per PC, PS4, Xbox One e Switch confezionato dagli autori di Saber e Mad Dog Games per celebrarne l'apertura dei preordini.

Preceduto da un filmato promozionale con protagonista quel simpaticone di Dan Aykroyd, il nuovo video di Ghostbusters The Video Game Remastered invita gli appassionati della serie a condividere i propri ricordi più preziosi per darci modo di prepararci all'avventura che ci attende una volta reindossato lo zaino protonico.

Chi vorrà andare a caccia di spiriti, spiritelli e fantasmi su PC e console current-gen insieme a Ray, Egon, Winston e Peter sarà infatti felice di scoprire che la Remastered non si limiterà a migliorare il comparto grafico con il "semplice" aumento della risoluzione e della definizione delle texture ma, al contrario, proverà a svecchiare le formule ludiche del titolo del 2009 attraverso l'introduzione degli innesti modulari per lo zaino da acchiappafantasmi e delle opzioni inedite per la personalizzazione e la customizzazione estetica del proprio personaggio.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di ricordarvi che Ghostbusters: The Video Game Remastered sarà disponibile a partire dal 4 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.