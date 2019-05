Ghostbusters Videogame: in arrivo la Remaster per PC e console current-gen?

Dalle pagine dell'ente di classificazione videoludica di Taiwan spunta una pagina dedicata a Ghostbusters The Video Game, l'action arcade del 2009 sviluppato da Mad Dog Games e pubblicato su PC, PS3 e Xbox 360, ma anche su PS2, PSP, Wii e Nintendo DS.

Il portale dell'ente governativo taiwanese descrive il progetto come una vera e propria versione rimasterizzata, comprensiva cioè di un restyling grafico e di una serie di interventi che ne miglioreranno l'interfaccia, le funzionalità di gioco e l'interfaccia in funzione del suo approdo su sistemi current-gen.

La rosa di piattaforme citata dall'ente di classificazione e certificazione asiatico comprende però solo la versione Xbox One, anche se risulterebbe essere altamente improbabile il mancato approdo del titolo su PC e, plausibilmente, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

In rete, nel frattempo, è già comparso il sito ufficiale di Ghostbusters: The Video Game Remastered, nonostante risulti essere ancora in allestimento, supponiamo in previsione del suo annuncio che dovrebbe avvenire entro pochi giorni (qualcuno ha detto E3 2019?).

Il progetto originario, al quale Giovanni Biasi ha dedicato la recensione di Ghostbusters, non ha saputo incontrare il favore del pubblico e della critica ma viene comunque ricordato con affetto da molti giocatori per il suo stile senza fronzoli e i continui rimandi alla storica serie cinematografica. Su queste pagine trovate anche uno speciale sul nuovo film di Ghostbusters con Jason Reitman.