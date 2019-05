Ghostbusters Videogame: ecco il trailer di annuncio della remaster per PC e console

I leak provenienti dalle rating board australiana e taiwanese trovano conferma con l'annuncio ufficiale della versione rimasterizzata di Ghostbusters Videogame. Il titolo approderà a fine anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

A occuparsi del progetto saranno gli autori di Saber Interactive, impegnati di recente sullo sparatutto multiplayer World War Z, e il team di Mad Dog Games artefice del "successo" di Shaq-Fu: A Legend Reborn.

Il video di presentazione di Ghostbusters Videogame ci permette di apprezzare gli interventi compiuti dagli sviluppatori statunitensi per migliorare il comparto grafico del titolo di culto del 2009 attraverso una massiccia iniezione di texture ad alta definizione. Tutti i filmati in cinematica, inoltre, sono stati ricostruiti per adattarsi agli standard di risoluzione attuali che spaziano dal Full-HD su Nintendo Switch e sulle versioni base di PS4 e Xbox One al 4K su PC, PS4 Pro e Xbox One X.

Dal punto di vista squisitamente contenutistico, il titolo continuerà a offrire la medesima esperienza del titolo originale che, lo ricordiamo, verteva attorno alle gesta compiute da una giovane recluta ingaggiata dall'improbabile gruppo di Acchiappafantasmi costituito da Ray, Peter, Egon e Winston. Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio definitiva di Ghostbusters The Video Game Remastered e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia degli spiriti, spiritelli e fantasmi che aleggiano indisturbati nel video di presentazione che v'attende a inizio articolo.