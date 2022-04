Ghostbusters VR annunciato a sorpresa da Mark Zuckerberg

In chiusura del Meta Quest Gaming Showcase c'è stata un'apparizione a sorpresa di Mark Zuckerberg: il chairman e CEO di Meta Platforms è comparso in video per concludere con il botto l'evento in streaming, annunciando un nuovo, intrigante titolo per il suo Meta Oculus Quest 2.

Si tratta di Ghostbusters VR, una nuova avventura tutta incentrata sugli iconici Acchiappafantasmi, che promette di regalare un'esperienza coinvolgente grazie all'immersione offerta dalla realtà virtuale. Il titolo del gioco è attualmente provvisorio e non sono stati forniti dettagli maggiori sulla produzione, realizzata in collaborazione con Sony Pictures Virtual Reality e Ghost Corps, creatori dei Ghostbusters.

Il filmato mostrato al termine dello Showcase è da intendersi come un teaser trailer che dà un assaggio di ciò che si rivelerà il titolo vero e proprio nel prossimo futuro: le sequenze mandate in onda non sono quindi da intendersi come vero e proprio gameplay di Ghostbusters VR, che verrà con tutta probabilità mostrato in un'occasione successiva.

Nessun accenno nemmeno a una possibile finestra di lancio, ma considerato che i giochi mostrati durante la trasmissione sono previsti entro il prossimo anno (salvo eventuali rinvii), l'uscita del gioco potrebbe dunque arrivare entro il 2023. In attesa di maggiori chiarimenti, potete inta godervi il trailer d'annuncio.

Durante lo Showcase è stato inoltre rivelato che la modalità Mercenari è ora disponibile come update gratis di Resident Evil 4 VR, pronto per il download subito dopo la conclusione dell'evento.