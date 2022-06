Ghostbusters VR, non solo Meta: gli Acchiappafantasmi anche su PlayStation VR 2

A soli pochi mesi di distanza dall'annuncio a sorpresa di Ghostbusters VR, arriva un interessante aggiornamento per il titolo videoludico dedicato agli Acchiappafantasmi.

Dagli studi degli sviluppatori di nDreams arriva infatti la conferma ufficiale che l'avventura videoludica in VR troverà spazio anche nel catalogo del futuro PlayStation VR 2. Inizialmente, lo ricordiamo, la software house aveva annunciato l'arrivo di Ghostbusters VR in esclusiva sul visore Meta Quest 2. In seguito alla pubblicazione del cinguettio che trovate in calce a questa news, arriva invece la conferma definitiva che il titolo non sarà un'esclusiva dei sistemi ex Oculus. L'annuncio è stato condiviso da nDreams in collaborazione con Sony Pictures Virtual Reality e Ghost Corpos, ovvero i creatori del marchio Ghostbusters.

Al momento, gli autori non hanno confermato alcuna finestra di lancio per il gioco, per ora mostratosi solamente in un primo teaser trailer di Ghostbusters VR. In attesa di maggiori dettagli e magari di un video gameplay, ricordiamo che il titolo per la Realtà Virtuale porterà gli appassionati tra le strade di San Francisco. Qui, i giocatori potranno partire all'avventura in solitaria o unire le forze con altri tre Ghostbusters, grazie alla modalità cooperativa di Ghostbusters VR, pensata ovviamente per una squadra composta da quattro Acchiappafantasmi.