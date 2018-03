Ghostbusters World: il Pokemon GO con i fantasmi si mostra in azione alla GDC

Ghost Corps, FourThirtyThree Inc e Sony Pictures Entertainment hanno presentato alla GDC di San Francisco il primo video gameplay di, gioco in realtà aumentata che vi permetterà di esplorare le città a caccia di fantasmi, in perfetto stile

Durante il Keynote di Google, gli sviluppatori hanno mostrato le potenzialità delle API di Google Maps, perfettamente integrate nel progetto. Durante la GDC, i visitatori e gli addetti ai lavori potranno provare con mano Ghostbusters World, in attesa di maggiori dettagli potete trovare il primo video gameplay in apertura della notizia.

Ghostbusters World è un gioco in Realtà Aumentata perfettamente integrato con Google Maps, iniziando a giocare l'app vi segnalerà la presenza di ectoplasmi da catturare con l'apposito zaino protonico, non mancheranno ovviamente accese battaglie e la possibilità di farsi aiutare dagli amici. Ghostbusters World è atteso nel corso dell'anno su iOS e Android, distribuito gratuitamente come Free-To-Play.