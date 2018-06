Ghostly Matter: il metroidvania di Milestone e Small Bros esce a luglio su PC

Milestone e Small Bros hanno annunciato che Ghostly Matter, metroidvania in stile pixel art, uscirà in esclusiva su PC via Steam il prossimo 12 luglio.

Ghostly Matter, primo gioco dello studio Small Bros, è un metroidvania con elementi presi in prestito dalle avventure grafiche ambientato nel 1986. Il professor Penderghast, ossessionato dal paranormale e armato della miglior tecnologia anti-fantasma, parte alla ricerca del suo vecchio amico Melvil misteriosamente scomparso. Ogni indizio porta alla misteriosa magione Blackwood: una tenuta situata in una remota zona della Scozia settentrionale sulla quale incombe una terribile maledizione.

In Ghostly Matters i giocatori sono chiamati ad esplorare, risolvere enigmi e a trovare oggetti, ma non mancheranno una componente narrativa di primo piano, armi micidiali ed esplosioni, nemici ripugnanti che spuntano da ogni parte e azione frenetica. In calce alla notizia trovate una galleria ricca di screenshot, mentre a seguire la lista con tutte le sue caratteristiche: