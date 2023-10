Ghostrunner 2 si avvicina: la sequenza introduttiva vi aiuta ad ingannare l'attesa

Ghostrunner II si avvicina a grandi passo verso l'uscita su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, fissata al 26 ottobre 2023: per rendere dunque più dolci le ultime settimane che ci separano dall'esordio arriva in aiuto dei fan l'intera sequenza introduttiva del nuovo episodio della serie.

Realizzata in stile fumetto animato, il filmato iniziale dura poco più di due minuti e ci introduce all'universo di Ghostrunner con un breve riepilogo degli eventi del primo episodio e l'introduzione di nuove, pericolose minacce. Questa volta il ghostrunner Jack si avventurerà oltre la Dharma Tower e dovrà vedersela con un violento gruppo di cyborg ninja suoi simili, pronti a seminare nuovamente il caos. La sequenza introduttiva riassume al meglio le atmosfere della serie, con Ghostrunner 2 che si prospetta ancora più cupo rispetto al predecessore.

Ripartendo dalla formula del primo gioco, Ghostrunner II promette di rivelarsi ancora più ampio e sofisticato rispetto al passato: oltre ad una struttura dell'avventura meno lineare e che lascia ai giocatori maggiori possibilità d'approccio ad ogni obiettivo, nell'opera targata 505 Games e One More Level sono ora presenti anche sequenze in motocicletta con tanto di elementi in stile vehicular combat, volti a dare così maggior profondità al gameplay.

Dal nostro provato di Ghostrunner 2 risalente alla Gamescom 2023 è emerso come il nuovo episodio abbia tutte le carte in regola per regalare soddisfazioni anche questa volta: lo farete vostro al momento dell'uscita?