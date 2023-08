Ghostrunner 2, Closed Beta al via: reveal imminente per la data d'uscita?

Dopo aver ammirato in azione Ghostrunner 2 al PlayStation Showcase, One More Level e 505 Games ci rituffano nelle atmosfere distopiche dell'action cyberpunk aprendo ufficialmente le iscrizioni alla Closed Beta.

La fase di beta testing a porte chiuse organizzata da One More Level accoglierà un numero ristretto di giocatori, di conseguenza invitiamo tutti gli interessati a segnalarsi quanto prima per avere maggiori speranze di essere selezionati per partecipare a questa importante 'prova su strada'.

La casa di sviluppo polacca coglie inoltre l'occasione per preannunciare l'arrivo della 'prossima grande ondata di notizie riguardanti Ghostrunner 2' nella giornata di lunedì 21 agosto, a poche ore di distanza dalla Gamescom 2023 e dall'Opening Night Live presentato da Geoff Keighley: la speranza dei fan di Ghostrunner è ovviamente quella di ammirare delle sequenze di gameplay inedite e, soprattutto, di conoscere la data di lancio del sequel.

La commercializzazione di Ghostrunner 2 è prevista più avanti nel 2023 solo su piattaforme dell'attuale generazione, e quindi esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Ghostrunner 2 a tutta velocità tra katane e moto.