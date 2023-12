Ghostrunner 2 si espande con l'Ice Pack e la modalità Hardcore gratuita

Dopo aver celebrato il successo di lancio di Ghostrunner 2, One More Level e 505 Games guardano con fiducia al futuro dell'action cyberpunk invitando tutti gli appassionati della serie a scaricare l'aggiornamento gratuito che introduce la modalità Hardcore e ad acquistare il primo DLC del Season Pass.

Disponibile da oggi giovedì 7 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la modalità Hardcore propone un'esperienza parallela e alternativa a quella vissuta nella campagna principale, con ambientazioni dal level design riformulato e profonde modifiche nella posizione di oggetti, trappole e spawn dei nemici.

Il tasso di sfida offerto dall'Hardcore Mode sprona i giocatori a fare appello a tutta la propria esperienza, da qui la possibilità di utilizzare ogni abilità e upgrade sbloccato nel corso della campagna. Per quanto riguarda il primo dei tanti DLC e update del supporto post-lancio di Ghostrunner 2, One More Level traccia il perimetro dei contenuti dell'Ice Pack: all'interno dell'espansione trovano spazio le skin IC3 per la moto e Ice Tarantula, Black Widow e Web Cutter per spada ed equipaggiamenti.

Già che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Ghostrunner 2, l'action cyberpunk super difficile e spettacolare.