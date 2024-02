Ghostrunner 2 si evolve: arrivano il Dragon Pack e l'espansione di Roguerunner

Il lancio del Dragon Pack di Ghostrunner 2 viene celebrato da One More Level e 505 Games con un approfondimento che snocciola i contenuti del pacchetto aggiuntivo e dell'importante update gratuito che ne accompagna l'approdo su PC e console.

Proposto al prezzo di 4,99 euro o come parte del Season Pass o della Brutal Edition di Ghostrunner 2 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il Dragon Pack contiene diversi elementi cosmetici a tema Anno del Drago, come la skin Qi per la motocicletta ipertecnologica e le skin QiFang, QiScaled e QiGalaxy per le mani e la katana.

Il Capodanno Lunare Cinese viene celebrato dagli sviluppatori di One More Level anche con un aggiornamento gratuito che porta in dote il doppiaggio in cinese e un'espansione della modalità Roguerunner, con sfide inedite che richiedono la padronanza assoluta del wingsuit del protagonista e spronano i giocatori a compiere attività di parkour più elaborate e cimentarsi in combattimenti più frenetici.

A proposito di giochi cyberpunk, sapevate che Neon Giant sta sviluppando l'erede spirituale di Deus Ex? La prossima esperienza interattiva degli autori di The Ascent, dal titolo provvisorio di Project Impact, è in sviluppo su Unreal Engine 5 e assumerà i contorni di un immersive sim in prima persona intriso di elementi sparatutto.