Ghostrunner 2: si festeggia l'Anno del Drago con DLC e diversi update gratuiti

Dopo l'Ice Pack e la modalità Hardcore di Ghostrunner 2, il percorso di sviluppo post-lancio tracciato da 505 Games e One More Level prosegue con un'espansione e diversi aggiornamenti gratuiti pieni di contenuti inediti.

A partire dall'8 febbraio, tutti gli appassionati dell'action cyberpunk sono invitati a partecipare alle celebrazioni per l'Anno del Drago con una serie di aggiornamenti gratuiti che comprenderanno, tra gli altri, il doppiaggio in cinese e un'espansione della modalità Roguerunner che richiederà la padronanza assoluta del wingsuit di Jack.

La nuova esperienza interattiva di Roguerunner spronerà gli utenti a cimentarsi in scontri ancora più intensi e a fare appello a tutta la propria esperienza nell'esecuzione dei salti e dei movimenti in stile parkour.

Per i fan di Ghostrunner 2 che hanno acquistato il Season Pass o la Brutal Edition, sempre a partire dall'8 febbraio sarà anche possibile accedere al Dragon Pack, un pacchetto aggiuntivo che includerà nuovi contenuti cosmetici ispirati all'Anno del Drago e che potrà essere acquistato singolarmente al prezzo di 4,99 euro. Il DLC include tre skin per la katana, tre skin per le mani e una customizzazione estetica speciale per la motocicletta.

505 Games preannuncia inoltre l'arrivo di un'importante promozione che coinvolgerà Ghostrunner 2 con uno sconto tra il 30 e il 50% che sarà attivo su PC e console tra il 22 gennaio e il 28 febbraio. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Ghostrunner 2.