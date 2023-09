Ghostrunner 2, impazienti di giocare? Nuova demo gratis disponibile da oggi

Non è mancata l'occasione di assistere alla presenza di Ghostrunner 2 allo show dello State of Play annunciato per il mese di settembre. In concomitanza della presentazione, il progetto ideato da One More Level e 505 Games si è presentato nuovamente al grande pubblico in grande stile e con un'importante novità: è arrivata una demo di Ghostrunner 2.

Eravate impazienti di giocarlo in anteprima rispetto all'uscita prevista per il 26 ottobre? Dopo aver annunciato la data d'uscita ed i contenuti delle varie edizioni di Ghostrunner 2, il titolo in arrivo nelle prossime settimane non ha più segreti. Lo slasher in prima persona ambientato in un futuro cyberpunk dalle tinte distopiche è attesissimo dai fan del primo capitolo, i quali potranno provare in anticipo ciò che di nuovo e di entusiasmante avrà da offrire la successiva iterazione.

Siete interessati a Ghostrunner 2? Se sì, proverete la demo rilasciata oggi? Siamo impazienti di sapere la vostra opinione. "Il sangue scorrerà nell'atteso slasher hardcore in prima persona ambientato un anno dopo il primo Ghostrunner. Avventurati in questo futuro cyberpunk post-apocalittico dopo la caduta del custode delle chiavi, una tiranna che governava la Dharma Tower, l'ultimo rifugio dell'umanità". Ghostrunner 2 uscirà su PS5, Xbox Series X/S e PC.