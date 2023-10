Ghostrunner 2, il lancio è solo l'inizio: conferme e sorprese dai DLC del Season Pass

Dopo averci aiutati a ingannare l'attesa per il lancio di Ghostrunner 2 con la sequenza introduttiva, One More Level e 505 Games stilano l'elenco dei contenuti aggiuntivi legati al Season Pass dell'action cyberpunk ormai prossimo ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La prossima esperienza interattiva di One More Level, saggiata di recente con la Demo di Ghostrunner 2, promette di essere particolarmente ricca di contenuti sin dal day one. In vista del lancio, gli sviluppatori decidono però di aprire una finestra sul futuro per fornire tutte le indicazioni sui principali contenuti da sbloccare nella fase immediatamente successiva all'uscita tramite il Season Pass.

Il piatto forte dell'esperienza ludica confezionata dagli autori polacchi è rappresentato dalla modalità Endless Moto, un'attività 'ad alto contenuto di ottani' che andrà a espandere il perimetro delle sfide di Ghostrunner 2 nel corso del 2024. Gli acquirenti del Season Pass potranno inoltre riscattare dal 7 dicembre l'Ice Pack, un DLC che comprenderà tre skin per la katana sci-fi e ulteriori personalizzazioni a tema invernale per l'aspetto e gli equipaggiamenti del protagonista.

L'offerta contenutistica del pass stagionale di Ghostrunner 2 propone anche tre pacchetti cosmetici aggiuntivi, ciascuno dei quali introdurrà ulteriori skin e personalizzazioni estetiche per le armi e gli equipaggiamenti dell'eroe.

Ghostrunner 2, il cyberpunk più cattivo, ci sfida all'ultimo sangue in questo nostro speciale che precede l'uscita dell'action sci-fi su Steam, Epic Store, GOG.com e sugli store digitali delle console Sony e Microsoft dell'attuale generazione.